В Каменске-Уральском закрывают Волковскую плотину

Плотину будут закрывать в отдельные часы в течение двух дней. Фото: пресс-служба УАЗа

В Каменске-Уральском по техническим причинам на двое суток закрывают Волковскую плотину. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Ограничения для общественного и личного транспорта в районе плотины будут действовать с 10 до 17 часов в четверг, 25 мая, а также с 10 до 17 часов в пятницу, 26 мая 2023 года. В это время здесь проведут необходимые работы по техническому обслуживанию объекта.

- Техническое обслуживание направлено на поддержание стратегически важного для города и предприятия гидротехнического сооружения в нормативном состоянии, - рассказывает представитель УАЗа Евгений Соломеин.

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