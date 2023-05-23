Водитель легковушки при развороте не уступил дорогу трамваю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ДТП с трамваем пострадал пассажир легковушки. Авария произошла 22 мая.

- Водитель, управляя Renault Arkana, двигался по Викулова со стороны Металлургов в сторону Начдива Васильева, при развороте не уступил дорогу и допустил столкновение с трамваем, двигающемся в попутном направлении, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

С предварительным диагнозом сотрясение головного мозга 29-летнего пострадавшего доставили в 36 больницу. В момент ДТП он находился на заднем сидении, был пристегнут ремнем безопасности. В трамвае никто не пострадал.

По данным ГИБДД, стаж водителя легковушки составляет 45 лет. Медосвидетельствование показало, что все водители были трезвы.

В Госавтоинспекции просят водителей при повороте, развороте либо маневрировании убедиться в безопасности своего маневра.

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