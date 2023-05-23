Раньше на материальную помощь могли рассчитывать только те свердловчане, потерявшие в пожаре имущество, которые имели регистрацию по месту жительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за пожаров изменили закон о материальной помощи. Об этом сообщается на сайте Заксобрания. Теперь выплаты получат погорельцы, не прописанные в сгоревшем жилье. Раньше на материальную помощь могли рассчитывать только те свердловчане, потерявшие в пожаре имущество, которые имели регистрацию по месту жительства.

- В целях оказания материальной помощи максимально возможному кругу лиц, изменением, внесенным в областной закон, определено, что материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи уничтожением или повреждением жилья, расположенного на территории Свердловской области, в котором гражданин проживает, - рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Получить материальную помощь смогут свердловчане без прописки, потерявшие дома при пожарах, произошедших после 31 марта 2023 года.

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