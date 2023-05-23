В Екатеринбурге высадят тысячи деревьев и кустарников

Тысячи деревьев высадят на улицах Екатеринбурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Летом 2023 года на улицах и в скверах Екатеринбурга высадят больше трех тысяч деревьев и кустарников. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На выращивание одного саженца до высадки уходит от 10 до 15 лет. Потом на протяжении трех лет идет обживание, в этот период специалисты следят за каждым растением – поливают и проводят обрезку.

По словам специалистов 95% деревьев и кустарников приживаются на улицах Екатеринбурга. Саженцы выращивают в питомнике площадью 35,5 гектара, где трудятся 14 человек, включая агронома и начальника участка.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru