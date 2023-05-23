В Екатеринбурге высадят тысячи деревьев и кустарников

Тысячи деревьев высадят на улицах Екатеринбурга
Фото: Артем КИЛЬКИН
Летом 2023 года на улицах и в скверах Екатеринбурга высадят больше трех тысяч деревьев и кустарников. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
На выращивание одного саженца до высадки уходит от 10 до 15 лет. Потом на протяжении трех лет идет обживание, в этот период специалисты следят за каждым растением – поливают и проводят обрезку.
По словам специалистов 95% деревьев и кустарников приживаются на улицах Екатеринбурга. Саженцы выращивают в питомнике площадью 35,5 гектара, где трудятся 14 человек, включая агронома и начальника участка.
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