Фестиваль пройдет 23 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ural Music Night выступят IOWA и Тося Чайкина. Они выйдут на сцену возле капсулы времени.

Также на площадке выступят такие артисты, как Vagabonds, Олеся Травулька, LEPNINA, MARIA KON, Ала-Тей, BRESDEN, TANATA, ALYONA POLI, "О! Марго", "неаринаменя", Маша Мария, КАТЯ РИКЕДА, Вика Радисева, Макодзеба.

Напомним, Ural Music Night вошел в топ-50 лучших событий, которые пройдут в 2023 году, по версии Национального календаря EventsInRussia. Фестиваль закрепился в рейтинге на четвертой строчке.

Фестиваль пройдет 23 июня. Ранее мы писали, что на Ural Music Night выступит группа Billy's band в новом составе, группа «ЛСП», «Моя Мишель» и «Золото». На главной площадке ожидается выступление Валерия Сюткина.

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