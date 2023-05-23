Высадят 400 саженцев: экодесант волонтеров-алюминщиков помогает создавать зеленые острова на Урале

Фото: пресс-служба РУСАЛ

Экологический марафон «Зелёная волна» объединил волонтеров, сотрудников Уральского алюминиевого завода, школьников и жителей Каменска-Уральского. Это уже седьмая по счету корпоративная акция Центра социальных программ РУСАЛа.

В ходе акции волонтеры высадили 194 саженца туи, ивы шаровидной, спиреи, липы и сирени, рябины, яблони, клена, калины, курильского чая.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

- В акции участвовали более 100 каменцев, – рассказала руководитель программ ЦСП РУСАЛа в Каменске-Уральском Мария Курганская. – За четыре дня они озеленили шесть территорий. Четыре из них на промплощадке УАЗа и по одной в учреждениях, с которыми наш центр давно и плодотворно сотрудничает.

Так, площадки УАЗа украсили сирень, липа, дерен, спирея, рябина и яблони, курильский чай. Саженцы высадили около управления ООО «РУСАЛ Кремний Урал», у цеха кальцинации, центральной лаборатории и цеха химводоочистки Красногорской ТЭЦ.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

У школы с интернатом № 27, подшефной УАЗу, корпоративные волонтеры РУСАЛа вместе с восьмиклассниками высадили саженцы клена, калины и рябины.

Вместе с представителями социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лада» высадили 100 саженцев на площадке, где гуляют малыши.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

- Мы с семьей принимаем участие в «Зеленой волне» каждый год, - поделилась корпоративный волонтер, кладовщик цеха складского хозяйства УАЗа Елена Сидорова. – Дети растут и видят, как вместе с ними растут посаженные ими деревья и кустарники.

Экомарафон «Зеленая волна» охватит также Краснотурьинск и Североуральск. Например, в Краснотурьинске волонтеры планируют высадить на ул. Карла Маркса аллею из 60 рябин, а на промплощадке железнодорожного цеха БАЗа – жасмин и айву.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

В поселке Черемухово в 2023 году волонтеры высадят в аллеи 90 деревьев яблони, рябины и сирени.

Экологический марафон «Зелёная волна» проводится по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски в рамках социальной программы по развитию корпоративного и общегородского волонтёрства. В этом году акция пройдёт в 18 городах ответственности компании, где волонтеры высадят 2000 молодых саженцев.