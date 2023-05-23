Екатеринбургский врач ответил на вопрос, который волнует всех пациентов

Напрямую к узкому специалисту может записаться только пациент, который состоит на учете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие пациенты поликлиник, желающие получить консультацию узких специалистов, задаются вопросом, почему это нельзя сделать без приема терапевта. Главный врач Центральной городской больницы № 2 имени Миславского Константин Савинов объяснил, в чем дело.

- Это правило диктует федеральный закон, но он абсолютно верный, - рассказал E1.RU Константин Савинов. - Из 10 человек, которые считают, что им нужно к узкому специалисту, реально нуждаются в этой помощи два-три. Остальные вопросы можно решить на уровне участкового терапевта. И вторая причина - к любому профильному врачу нет смысла приходить просто с жалобами.

По словам медика, перед тем как прийти к специалисту, желательно получить у терапевта выписки с предыдущими историями заболеваний, определить показания и противопоказания и сдать анализы.

Также Константин Савинов отметил, что напрямую к узкому специалисту может записаться только пациент, который состоит на учете. Это те пациенты, которым уже поставлен диагноз и им необходимо наблюдаться у конкретного специалиста.