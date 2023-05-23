Участок трассы Пермь-Екатеринбург готовят к перекрытию

Будет закрыт прямой проезд через путепровод в оба направления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы Пермь-Екатеринбург в районе Ревды 23 мая начали готовить к перекрытию. Здесь проведут капитальный ремонт путепровода.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - обращаются к водителям дорожники.

Как ранее сообщали в ФКУ «Уралуправтодор», будет закрыт прямой проезд через путепровод в оба направления. При этом проезд будет возможен через съезды транспортной развязки по круговому движению.

Работы продлятся до осени 2024 года.

Напомним, изначально движение через путепровод планировали закрыть сначала 11 мая, а затем 17, но переносили введение ограничений, так как это могло привести к пробкам на федеральной трассе..

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru