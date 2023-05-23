В Свердловской области от укусов клещей пострадали больше 8 тысяч человек

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 18 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с начала сезона по данным на 22 мая от укусов клещей пострадали 8 425 человек, из них - 1824 дети. Это в 1,4 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,5 раза ниже уровня среднемноголетнего уровня.
- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 18 человек, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре. - С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 66 человек.
Случаи присасывания членистоногих зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в том числе в Алапаевске, Каменске-Уральском, Пышминском городском округе, а также Тугулымском, Асбестовском, Новолялинском, Талицком, Рефтинском городских округах.
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