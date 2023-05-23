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В Екатеринбурге продали недострой на Краснофлотцев, 67. Информация об этом опубликована на сайте Фонда имущества Свердловской области. Объект выкупила екатеринбургская компания ООО «Оптимист Плюс» за 12,2 миллиона рублей.

Как указано на сайте ГИС Торги, готовность постройки оценивается в 41%. Среди разрешенных видов использования - магазины, образование, здравоохранение и банковская деятельность.

Напомним, ранее строительная компания «Брусника» выкупила недостроенный 18-этажный бизнес-центр «Карнеол» расположенный на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Здание планируют снести и построить на его месте жилой дом.

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