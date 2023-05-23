Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 3:44

В Екатеринбурге продали недострой на Краснофлотцев

Объект выкупила екатеринбургская компания за 12 млн
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге продали недострой на Краснофлотцев, 67. Информация об этом опубликована на сайте Фонда имущества Свердловской области. Объект выкупила екатеринбургская компания ООО «Оптимист Плюс» за 12,2 миллиона рублей.

Как указано на сайте ГИС Торги, готовность постройки оценивается в 41%. Среди разрешенных видов использования - магазины, образование, здравоохранение и банковская деятельность.

Напомним, ранее строительная компания «Брусника» выкупила недостроенный 18-этажный бизнес-центр «Карнеол» расположенный на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Здание планируют снести и построить на его месте жилой дом.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru