В Екатеринбурге загорелась многоэтажка

На место прибыли четыре единицы техники вместе с 12 спасателями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажном доме на улице 40-летия Комсомола. На четвертом этаже загорелся балкон. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило 22 мая в 22:36. На место прибыли четыре единицы техники вместе с 12 спасателями. Однако, как оказалось, жители дома самостоятельно смогли справиться с огнем.

- Эвакуация не проводилась. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали в региональном МЧС.

Ранее под Верхней Пышмой произошел пожар в СНТ «Юность». Там сгорели два дома и бани, огонь распространился на 200 квадратных метров. На месте работали 15 спасателей. Информации о пострадавших не поступало. Тушение огня затрудняло то, что рядом не находилось источников воды.

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