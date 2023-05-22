Под Верхней Пышмой загорелось садовое товарищество

Огонь охватил 200 квадратных метров Фото: Олег ГАЛИМОВ

Под Верхней Пышмой произошел пожар в садовом товариществе «Юность». Огонь охватил 200 квадратных метров. Информацию о возгорании «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Два дома сгорело с банями, - рассказали «КП-Екатеринбург» читатели.

На место ЧП прибыли 15 спасателей Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сообщение о ЧП поступило 22 мая в 21:46. На место уже прибыли четыре пожарные машины с 15 спасателями. На данный момент они пытаются локализовать огонь. Информации о пострадавших пока не поступало.

- Тушение пожара осложняется отсутствием водоисточников, - сообщили в региональном МЧС.

Ранее в Екатеринбурге загорелся жилой дом на улице Авиационная. Из здания эвакуировали 35 человек, в том числе пять детей. В одной их квартир загорелись личные вещи, огонь охватил 15 квадратных метров. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

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