На Урале пропал 43-летний мужчина с черной спортивной сумкой

Мужчина может находиться в Екатеринбурге или Ялуторовске. Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале начались поиски пропавшего 43-летнего мужчины. О местонахождении Дениса Гребнева ничего не известно с 16 мая. Он может находиться в Екатеринбурге или Ялуторовске. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 185 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в черную кожаную куртку, темно-синее трико, синие кроссовки с красно-белыми элементами и серо-синюю кепку. С собой у Дениса Гребнева черная спортивная сумка.

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры и полицейские. Если вам известно где может находиться пропавший, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» по номеру 89530530483. Или же вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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