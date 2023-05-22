Сейчас Рамиль Гилязов находится в СИЗО Фото: администрации города Клинцы

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело в отношении отставного генерала Рамиля Гилязова, онколога Ивана Собачева и риелтора Оксаны Гортинской. Их обвиняют в насилии над ученицей коррекционной школы. В феврале суд вернул материалы дела в прокуратуру для устранения нарушений.

Все фигуранты были задержаны в марте 2022 года на съемной квартире в районе Южного автовокзала. Рамиль Гилязов находится в СИЗО, а его подельникам предъявлены обвинения по пункту «а» части 3 статьи 131 «Изнасилование», и по пункту «а» части 3 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее мы публиковали показания потерпевшей, которая подробно рассказала следователям о знакомстве с бывшим военным.

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