Сейчас Рамиль Гилязов находится в СИЗО Фото: администрации города Клинцы
В Чкаловском районном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело в отношении отставного генерала Рамиля Гилязова, онколога Ивана Собачева и риелтора Оксаны Гортинской. Их обвиняют в насилии над ученицей коррекционной школы. В феврале суд вернул материалы дела в прокуратуру для устранения нарушений.
Все фигуранты были задержаны в марте 2022 года на съемной квартире в районе Южного автовокзала. Рамиль Гилязов находится в СИЗО, а его подельникам предъявлены обвинения по пункту «а» части 3 статьи 131 «Изнасилование», и по пункту «а» части 3 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее мы публиковали показания потерпевшей, которая подробно рассказала следователям о знакомстве с бывшим военным.
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