На Химмаше в магазине худой парень ударил покупателя кулаком и тот умер

Парень избил покупателя, и тот погиб. Фото: СКР по Свердловской области

17 мая 2023 года в одном из сетевых магазинов на Химмаше в Екатеринбурге дерзкий 21-летний парень ударил 41-летнего покупателя кулаком в голову. После этого мужчина упал и ударился головой о пол. В тот же день пострадавший мужчина скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области 21-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства совершенного жестокого преступления, и собрать всю доказательную базу.