На фестивале планируется провести чемпионаты по барбекю, эстафету официантов, мастер-классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за пожаров отменили фестиваль барбекю. Мероприятие должно было состояться в начале июня в Историческом сквере.

- В связи с введением в Свердловской области особого противопожарного режима и рядом чрезвычайных ситуаций, произошедших в области, даты проведения фестиваля переносятся на 8 и 9 июля 2023 года, - сообщили на сайте организаторы.

На фестивале планируется провести чемпионаты по барбекю, эстафету официантов, мастер-классы и так далее.

Напомним, ранее из-за пожаров отменили Майскую прогулку и Майскую велопрогулку.

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