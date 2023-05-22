На фестивале планируется провести чемпионаты по барбекю, эстафету официантов, мастер-классы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге из-за пожаров отменили фестиваль барбекю. Мероприятие должно было состояться в начале июня в Историческом сквере.
- В связи с введением в Свердловской области особого противопожарного режима и рядом чрезвычайных ситуаций, произошедших в области, даты проведения фестиваля переносятся на 8 и 9 июля 2023 года, - сообщили на сайте организаторы.
На фестивале планируется провести чемпионаты по барбекю, эстафету официантов, мастер-классы и так далее.
Напомним, ранее из-за пожаров отменили Майскую прогулку и Майскую велопрогулку.
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