В мэрии Екатеринбурга объяснили закупку восьми туалетов за 30,8 млн рублей

Туалеты будут бесплатными. Фото: проектная документация

В мэрии Екатеринбурга объяснили, с чем связана столь высокая стоимость туалетных модулей, которые планируют установить в центре города уже нынешним летом. Напомним, согласно данным с портала Госзакупок, на восемь туалетов планируется выделить 30 800 000 рублей.

В мэрии объяснили, что высокая цена закупки связана с тем, что планируется устанавливать высококачественные модули.

- Запланированные для приобретения туалетные модули имеют антивандальную комплектацию. В частности сантехника в них металлическая. При этом они соответствуют всем санитарным нормам и требованиям комфорта, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской мэрии.

В администрации Екатеринбурга добавили, что туалеты будут бесплатными. Работать модули будут с мая по октябрь. Такое время выбрано в связи с тем, что в эти месяцы в центре Екатеринбурга довольно много гуляющих горожан и гостей города.

Согласно проектной документации, модули будут расположены в следующих местах: Исторический сквер; перекресток Малышева-Ленина; проспект Ленина,33; Октябрьская площадь, 2; Дзержинского, 2; перекресток Горького – Первомайская; Горького, 4; Карла Маркса, 2а.