Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Директором «Тагил-ТВ» назначили Владимира Волынского. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации Нижнего Тагила.
- Владислав с 1997 года работает в городских СМИ, в том числе на руководящих должностях, опыт есть, коллектив он знает, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Предыдущий директор телеканала «Тагил-ТВ» и депутат гордумы Ирина Пудовкина уволилась по собственному желанию.
Некоторое время и.о. директора был Олег Шкварков. Он совмещал две должности - директор и главный редактор, пока подбирали подходящую кандидатуру.
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