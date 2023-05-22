Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Директором «Тагил-ТВ» назначили Владимира Волынского. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации Нижнего Тагила.

- Владислав с 1997 года работает в городских СМИ, в том числе на руководящих должностях, опыт есть, коллектив он знает, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Предыдущий директор телеканала «Тагил-ТВ» и депутат гордумы Ирина Пудовкина уволилась по собственному желанию.

Некоторое время и.о. директора был Олег Шкварков. Он совмещал две должности - директор и главный редактор, пока подбирали подходящую кандидатуру.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru