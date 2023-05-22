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НовостиОбщество22 мая 2023 8:46

Москвичи завершили проверку свердловского главка СКР

Она длилась неделю
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Рассказываем, почему ревизоры нагрянули на Урал

Рассказываем, почему ревизоры нагрянули на Урал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники центрального аппарата СК России завершили проверку работы свердловских коллег. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Проверялись дела, которые находятся в производстве. Посещали следственные отделы Екатеринбурга. Работу это, конечно же, не облегчило. По сути это была обычная бюрократия и канцелярщина. По одной из версий, все началось после того, как сотрудник СУ СКР по Свердловской области попался на подставной звонок. Начальство так проверяло работу одной из горячих линий, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию.