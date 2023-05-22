Москвичи завершили проверку свердловского главка СКР

Рассказываем, почему ревизоры нагрянули на Урал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники центрального аппарата СК России завершили проверку работы свердловских коллег. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Проверялись дела, которые находятся в производстве. Посещали следственные отделы Екатеринбурга. Работу это, конечно же, не облегчило. По сути это была обычная бюрократия и канцелярщина. По одной из версий, все началось после того, как сотрудник СУ СКР по Свердловской области попался на подставной звонок. Начальство так проверяло работу одной из горячих линий, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию.