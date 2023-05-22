Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле водитель и пассажирка Honda пострадали, влетев в электроопору. ДТП произошло вечером 21 мая.
- Водитель автомобиля Honda Civic мужчина 1996 года рождения, следуя со стороны Черноисточинского шоссе в сторону Уральского проспекта, у дома 18 по Октябрьскому проспекту не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Нижнего Тагила.
Водителя и 23-летнюю девушку с различными травмами доставили в ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ». По словам очевидцев, машина летела на огромной скорости.
- Он летел не меньше 100 -110 км/ч, - рассказал очевидец группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - В 18:37 приехала пожарная машина, потом скорая и МЧС.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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