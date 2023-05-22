Так сейчас выглядит центральная часть Артемовска Фото: Александр КОЦ

В Ирбите Свердловской области вторник, 23 мая, будет объявлен днем траура. Это связано с гибелью уроженцев города в ходе боев за Артемовск (Бахмут). Об этом сообщили в администрации Ирбита.

Отмечается, что погибшие посмертно награждены орденами Мужества. Они были мобилизованы осенью 2022 года. У погибших в городе остались семьи, родные и друзья. Именно поэтому главой Ирбита Николаем Юдиным было принято решение объявить 23 мая днем траура по погибшим землякам. В этот же день в ДК им. Костевича с 12:00 до 14:00 пройдет церемония прощания.

- Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников Родины, - рассказали в администрации Ирбита.

Напомним, о том, что Бахмут освобожден и вновь стал Артемовском, стало известно в ночь на 21 мая 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.