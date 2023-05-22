Суд оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом

Верх-Исетским судом известному предпринимателю был продлен срок домашнего ареста до 25 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд 22 мая оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом.

- Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменения, - рассказали в Свердловском областном суде.

Ранее Верх-Исетским судом известному предпринимателю был продлен срок домашнего ареста до 25 мая.

Напомним, что уголовное дело в отношении Малика Гайсина длится более двух лет. Сначала оно было бесфигурантным и бизнесмен допрашивался по нему в качестве свидетеля. Потом было возбуждено еще одно уголовное дело, которое объединили с первым. Речь идет о статьях по уголовным делам, возбужденным по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».

По версии следствия, Малик Гайсин похитил вверенные ему 333 миллиона рублей. По словам предпринимателя, деньги уже возвращены.

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