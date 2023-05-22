В Свердловской области ожидается тридцатиградусная жара

Повышение температуры прогнозируется уже в начале недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, согласно прогнозам синоптиков, ожидается тридцатиградусная жара. Повышение температуры прогнозируется уже в начале недели.

Так, по данным Уральского гидрометцентра, в понедельник, 22 мая, днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов. На севере региона пройдут грозы с кратковременным дождем.

Во вторник, 23 мая, в ночное время ожидается +7…+12 градусов, в дневное +24…+29 градусов. Также в северной части региона возможен кратковременный дождь.

В среду, 24 мая, ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, днем от +24 до +29 градусов. Преимущественно без осадков.

С четверга, 25 мая, температура воздуха повысится еще больше.

- С четверга в систему антициклона со стороны Средней Азии начнет поступать тропическая воздушная масса, которая ближе к концу недели заполнит весь антициклон, - рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - В результате дневные температуры в Свердловской области превысят +30 градусов, а к выходным, предварительно, могут достигнуть и +33..+35.

При этом он отметил, что об осадках в конце недели мечтать не приходится.

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