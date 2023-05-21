В Екатеринбурге водитель «Лады» на «зебре» сбил мальчика на велосипеде

Мальчик попал под машину на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 20 мая в 23:07 напротив дома №34 по улице Кунарская на «зебре» 19-летний парень за рулем автомобиля «Лада», двигаясь в сторону улицы Кишиневская, сбил 8-летнего мальчика, который не спешился при пересечении проезжей части. Ребенок в этот момент был вместе с отцом.
Мальчика оперативно доставили с травмами в больницу, после осмотра его отпустили домой.
По данным Госавтоинспекции Екатеринбурга, стаж вождения молодого водителя составляет 1 год, за это время он один раз привлекался к административной ответственности.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
- По факту происшествия сотрудниками полиции будут проведены профилактические мероприятия по соблюдению ПДД в образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок, - рассказали в пресс-службе ГИБДД города.
Стражи порядка в очередной раз напомнили, что детям нужно чаще рассказывать о правилах дорожного движения, а водители должны быть внимательнее на дороге. Все велосипедисты, самокатчики должны спешиваться при переходе дороги.
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