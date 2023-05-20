На Плотинке появились новые скамейки

Скамейки стали подарком Нотариальной палаты. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на городской набережной появились восемь новых скамеек. Они стали подарком к 300-летнию города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Градоначальник Алексей Орлов принял участие в церемонии передачи новых объектов. Скамейки установили на месте старых.

- В год большого юбилея неравнодушные горожане, бизнес, общественные объединения дарят нашему любимому городу массу подарков, что делает его еще комфортнее, интереснее, самобытнее. И Нотариальная палата, которой в этом году исполнилось 30 лет, сделала Екатеринбургу такой замечательный подарок, – отметил Алексей Орлов.

Президент Нотариальной палаты региона Ирина Перевалова также поблагодарила мэра за возможность облагородить Екатеринбург и сделать его удобнее.

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