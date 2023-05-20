На Урале возбудили больше 400 административных дел за нарушение противопожарного режима

Было заведено 59 административных дел за сжигание сухой травы и разведение костров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале за пять дней возбудили 433 административных дела за нарушение противопожарного режима. В Свердловской области работают больше двух тысяч патрульных групп. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Ситуацию с соблюдение противопожарного режима контролирует губернатор Евгений Куйвашев. Ежедневно контрольно-патрульные работают в муниципалитетах. В них входят специалисты лесничеств, МВД, МЧС, органов местного самоуправления. Они обходят лесные массивы и сады. За пять дней рейдов было заведено 59 административных дел за сжигание сухой травы и разведение костров.

- Кроме того, по итогам патрулирования заведено 374 дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка содержания территорий, в том числе придомовых – речь идет, прежде всего, о несанкционированных свалках мусора и отходов, - рассказали в департаменте.

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