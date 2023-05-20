На Урале горит лес между поселками Сосьва и Гари

Новый очаг возгорания появился возле поселка Гари Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале продолжают гореть леса. По данным департамента информационной политики в Свердловской области действует 31 природный пожар на площади 1,1 тысячи гектаров. Как сообщили очевидцы новый очаг возгорания появился возле поселка Гари.

- Между деревней Мишина и Гарями действует ландшафтный низовой пожар. Угрозы населенным пунктам нет, - уточнил источник «КП-Екатеринбург» в службах. - Из-за отсутствия осадков тушение производится прокладкой минерализованной полосы и отжигом от нее в сторону пожара.

Опять же по данным за 19 мая были ликвидированы 13 природных пожаров. Возгорания уже успели потушить в Артемовском городском округе, огонь там охватил 264 гектара, в Гаринском городском округе, на площади 100 гектаров, в Тугулымском районе (76 гектаров) и в Байкаловском районе (20,4 гектаров).

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru