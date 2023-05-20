За сутки на Урале ликвидировали 13 природных пожаров

В регионе действуют больше 30 очагов возгорания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки ликвидировали 13 природных пожаров. В тушение задействовали семь бортов авиации РСЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Самолеты сделали около 140 сбросов воды, всего это 767 тонн. На данный момент в регионе продолжает действовать 31 возгорание. Десять из них уже удалось локализовать.

- Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, - рассказали в МЧС.

На данный момент возгорания потушены в Артемовском городском округе, где огонь охватил 264 гектара, в Гаринском городском округе, там пожар распростился на 100 гектаров, в Тугулымском районе, где площадь возгорания составила 76 гектаров и в Байкаловском районе, пожары там охватили 20,4 гектаров.

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