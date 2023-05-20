За сутки на Урале ликвидировали 13 природных пожаров

В регионе действуют больше 30 очагов возгорания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области за сутки ликвидировали 13 природных пожаров. В тушение задействовали семь бортов авиации РСЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Самолеты сделали около 140 сбросов воды, всего это 767 тонн. На данный момент в регионе продолжает действовать 31 возгорание. Десять из них уже удалось локализовать.
- Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, - рассказали в МЧС.
На данный момент возгорания потушены в Артемовском городском округе, где огонь охватил 264 гектара, в Гаринском городском округе, там пожар распростился на 100 гектаров, в Тугулымском районе, где площадь возгорания составила 76 гектаров и в Байкаловском районе, пожары там охватили 20,4 гектаров.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru