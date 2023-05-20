Сотрудники Росгвардии обследовали боеприпас, найденный под Сысертью

Снаряд не представляет опасности. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В поселке Заповедник под Сысертью нашли старинный боеприпас. Как оказалось, снаряд еще со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

- В дежурную часть территориального управления Росгвардии поступила информация о том, что на территории одного из участков коттеджного поселка Заповедник Сысерсткого района находится предмет, похожий на крупный снаряд времен войны, - сообщили в ведомстве.

Предмет нашел хозяин одного из участков. На территории он проводил земельные работы. О находке мужчина сообщил в полицию. После этого на место выехала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Ей удалось выяснять, что боеприпас образца 1941 года. Он учебный и не представляет опасности для окружающих.

- После осмотра ее передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, - добавили в Росгвардии.

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