В Екатеринбурге Hyundai сбил 8-летнюю девочку

За рулем авто была 40-летняя женщина. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Краснофлотцев, 8 произошла авария. Днем 19 мая Hyundai IX35 сбил 8-летнюю девочку. Об этом сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Иномарка двигалась со стороны улицы Бабушкина в сторону улицы Вали Котика по Краснофлотцев. Уже на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на 8-летнюю девочку. Ее с различными травмами госпитализировали.

- Сотрудники полиции установили, что за рулем Hyundai IX35, находилась 40-летняя женщина, имеющий стаж управления транспортными средствами 15 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, - рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель пояснила, что не увидела ребенка из-за преграды и яркого света. Женщина попыталась затормозить, но столкновения избежать не удалось. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они установили личности участников происшествия и обстоятельства случившегося.

- По факту происшествия сотрудниками полиции будут проведены профилактические мероприятия по соблюдению ПДД в образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок, - добавили в ГИБДД.

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