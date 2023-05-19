Ограничения на участке от дома № 24 до дома № 35 будут действовать с 1 по 4 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют движение по улице Циолковского. Ограничения на участке от дома № 24 до дома № 35 будут действовать с 1 по 4 июня.

- Муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» в срок до 1 июня установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной с Управлением городским хозяйством Администрации города схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении, которое подписал Владислав Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле 21 мая центральные улицы перекроют ради проведения спортивного забега «Дай пять». Как оказалось, также будут недоступно трамвайное движение на нескольких участках. Ограничения будут действовать с 07:00 до 15:00.