В рамках экологической недели в лесопарке провели уже около 15 субботников. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге волонтеры собрали 200 пакетов мусора на берегу Шарташа. Уборка прошла 19 мая в рамках акции «Чистый берег». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники Минэкономики региона, компании «Сибагро» и Шарташского лесопарка. Цель акции не только отчистить территорию от мусора, но и объединить людей и помочь в профилактике лесных пожаров.

- Это мероприятие уже на протяжении десяти лет проводится в Свердловской области и привлекает большое внимание жителей нашего региона. Шарташ – излюбленное место жителей нашего региона, но не всегда, отдохнув, люди убирают за собой, поэтому мы решили прибрать здесь, а также убрать старую листву, ветки - обеспечить мероприятия противопожарного режима, – отметил региональный министр экономики и территориального развития Руслан Садыков.

По словам директора лесопарка, в рамках экологической недели провели уже около 15 субботников. В них участвуют активисты и люди, которые неравнодушны к природе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru