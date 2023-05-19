В пробку попали сразу несколько машин, которые следовали по маршрутам №2, №5, №8 и № №14 Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбурге в районе остановки «Пионерская» встали трамваи. Как оказалось, причиной происшествия стало внезапное отключение электричества.

- На «Пионерской» нет электричества на контактной сети, трамваи стоят. Пассажиры толпами выходят из них и идут пешком, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

В пробку попали сразу несколько машин, которые следовали по маршрутам №2, №5, №8 и № №14. Оперативно получить комментарий у ЕМУП «Гортранс» не удалось.

Напомним, что в вечер пятницы 19 мая Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Движение существенно осложнено как на центральных улицах, так и на окраинах.

Так, автомобилисты выстраиваются в многокилометровые заторы на проспекте Ленина, улице Малышева, Куйбышева, Московской, Восточной, Челюскинцев, проспекте Космонавтов.