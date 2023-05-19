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НовостиОбщество19 мая 2023 14:12

В Екатеринбурге жителя ХМАО оштрафовали за устроенный в вагоне дебош

Северянин в пути следования поезда нарушал общественный порядок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Северянин в пути следования поезда нарушал общественный порядок

Северянин в пути следования поезда нарушал общественный порядок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 45-летнего жителя Ханты-Мансийского Автономного округа оштрафовали за устроенный в вагоне дебош. Северянин в пути следования поезда нарушал общественный порядок, распивал спиртные напитки и мешал другим пассажирам.

- Поезд следовал по направлению «Устье-Аха – Екатеринбург». А задержанный нарушитель ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. В его отношении составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Ранее стало известно, что в уральском аэропорту Кольцово 39-летнего жителя Забайкалья оштрафовали за курение в самолете. Инцидент произошел 16 мая на воздушном судне, которое прибывало рейсом «Чита - Екатеринбург».

- Данный пассажир во время полета выражался грубой нецензурной бранью и курил в туалетной комнате воздушного судна, - уточнили в ведомстве.