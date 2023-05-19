При этом на территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за профилактики лесных пожаров запрет на охоту продлили до 1 июня, сезон был приостановлен 27 апреля, так как причиной многих возгораний становится именно человеческий фактор.

- На всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

При этом на территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. За его нарушения предусмотрены крупные административные штрафы.

Напомним, что за последнее время на Урале почти две тысячи человек оштрафовали за нарушение особого противопожарного режима.