Что стало причиной таких пробок, неизвестно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В вечер пятницы 19 мая Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Движение существенно осложнено как на центральных улицах, так и на окраинах.
Так, автомобилисты выстраиваются в многокилометровые заторы на проспекте Ленина, улице Малышева, Куйбышева, Московской, Восточной, Челюскинцев, проспекте Космонавтов.
Что стало причиной таких пробок, неизвестно.
Ранее стало известно, что центр Екатеринбурга 4 июня перекроют для проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег». Соревнования стартуют от площади 1905 года. Организаторы предлагают участникам четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра.
Ограничения будут действовать с 08:30 до 15:00 на нескольких участках.