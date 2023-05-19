Что стало причиной таких пробок, неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вечер пятницы 19 мая Екатеринбург встал в 10-балльные пробки. Движение существенно осложнено как на центральных улицах, так и на окраинах.

Так, автомобилисты выстраиваются в многокилометровые заторы на проспекте Ленина, улице Малышева, Куйбышева, Московской, Восточной, Челюскинцев, проспекте Космонавтов.

Что стало причиной таких пробок, неизвестно.

Ранее стало известно, что центр Екатеринбурга 4 июня перекроют для проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег». Соревнования стартуют от площади 1905 года. Организаторы предлагают участникам четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра.

Ограничения будут действовать с 08:30 до 15:00 на нескольких участках.