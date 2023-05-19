Ограничения будут действовать с 08:30 до 15:00 на нескольких участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр Екатеринбурга 4 июня перекроют для проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег». Соревнования стартуют от площади 1905 года. Организаторы предлагают участникам четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра.

Ограничения будут действовать с 08:30 до 15:00 на нескольких участках.

- Перекрытия организуют на улице Бориса Ельцина: от Челюскинцев и до 8 Марта; по проспекту Ленина: от Хохрякова до Карла Либкнехта; 8 Марта: от Бориса Ельцина до Малышева; Толмачева: от Ленина до Царской и на отрезке от Толмачева до Николая Никонова, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в самом центре с 00:00 1 июня до 23:00 4 июня будет закрыта парковка автомобилей. Кроме того в Нижнем Тагиле 21 мая центральные улицы перекроют ради проведения спортивного забега «Дай пять».