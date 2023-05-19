Рэпер Guf представит новый альбом на концерте в Екатеринбурге

Рэпер Guf представит новый альбом «Дом, который построил Алик». Фото: предоставлено организаторами

Рэпер Guf (Алексей Долматов) представит новый альбом «Дом, который построил Алик» на концерте в Екатеринбурге. Исполнитель выступит на сцене Tele-Club 26 мая.

- Альбом был записан совместно с минским хип-хоп исполнителем Murovei. После этого свет увидели еще несколько ярких синглов и фитов, уверенно ворвавшихся в плейлисты поклонников,- рассказывают организаторы концерта.

Напомним, концерт был перенесен с 7 ноября 2022 года. Тогда артист не смог выступить из-за сломанного ребра.

- Врач сказал: «Четыре недели покоя», - сообщил о переносе Guf.

Слава к Алексею Долматову пришла, когда он был в составе группы Centr, которая стала настоящим прорывом на отечественной рэп-сцене нулевых. Параллельно Гуф занимался сольной карьерой: в 2007 он записал дебютный альбом «Город дорог». За много лет Гуфу удалось сохранить свой собственный, индивидуальный стиль и стать культовым рэп-исполнителем.