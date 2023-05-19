В Каменске-Уральском банда похитила мужчину и требовала у него деньги

Полиция оперативно поймала похитителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дерзкое преступление раскрыто в Каменске-Уральском по «горячим следам». Здесь криминальное трио похитило мужчину, требуя в него выкуп за освобождение. Но вместо этого все трое попались в руки полиции. Подробности приводит портал KU66.RU.

По словам 70-летней женщины, которая стала свидетельницей похищения и сообщила о преступлении в полицию, утром, 15 мая, трое мужчин затолкали в четвертого мужчину в автомобиль у дома №54 по улице Шестакова в Каменске-Уральском.

После этого к розыску подключились опытные правоохранительные органы. Вскоре автомобиль, на котором увезли мужчину, нашли, как и самих похитителей. Ими оказались двое 29-летних горожан, один из которых ранее судим, а также 26-летний сообщник.

Они похитили 27-летнего горожанина, которого до этого почти не знали, а потом требовали за его освобождение 200 тысяч рублей.

Следственный отдел ОП №23 по Каменску-Уральскому возбудил уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. По ней обвиняемым грозит до семи лет реальной зоны. Сейчас все трое заключены под стражу.