Летом на Ямале модернизируют три библиотеки

На Ямале обновят библиотеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-ненецком автономном округе до сентября 2023 года модернизируют три библиотеки. В список попали детская библиотека в Губкинском, культурный центр «Наследие» и Салемальскую сельскую библиотеку в Ямальском районе. Обновление проведут в рамках национального проекта «Культура». Об этом пишет портал «Ямал 1».

Так, например, «Наследие» станет центром краеведческой работы. Дизайн объекта выполнят на стыке современности и старины. На объекте в Губкинском создадут пять функциональных залов – это детская зона, территория образования, территория для молодежи, зона отдыха и конференц-зал. Оборудование сюда уже завезли, осталось закупить мебель.

В Салемале акцент при обновлении библиотеки сделают на экологии. В комплексе будут проводить игры для школьников, а также показывать 15 тематических мультфильмов.

В обновленных библиотеках читатели получат электронные билеты вместо бумажных.