В Екатеринбурге снесут бизнес-центр «Карнеол»

Демонтаж планируется начать летом и завершить его в 2024 году Фото: пресс-служба «Брусники»

Строительная компания «Брусника» выкупила недостроенный 18-этажный бизнес-центр «Карнеол» расположенный на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Здание планируют снести.

- Здание морально устарело. Достраивать его нам кажется бессмысленным и с эстетической, и с экономической точки зрения. Мы намерены аккуратно разобрать «Карнеол», - рассказали в пресс-службе компании.

Демонтаж планируется начать летом и завершить его в 2024 году. На месте снесенного бизнес-центра собираются построить жилой дом.

- Его внешний облик наши архитекторы определят совместно с городской администрацией и профильным сообществом, - отметили в компании.

Напомним, что строительство «Карнеола» началось в 2009 году и было приостановлено по причине банкротства в 2016 году компании-застройщика. Степень готовности бизнес-центра оценивается в 68%. Объект перешел в собственность банка «Открытие», который выступал одним из кредиторов организации.

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