На строительство школ в Косулино и Серове дополнительно направили 328 млн рублей

Обе школы возводятся по поручению губернатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство школ в Косулино и Серове за счет субсидии из федерального бюджета дополнительно направили 328 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

- Благодаря принятым постановлениям 128 миллионов рублей направлены на завершение строительства школы на 500 мест в селе Косулино, - рассказали в департаменте. - Еще 215 миллионов рублей направлены на завершение строительства школы на 1 275 мест в Серове.

В Косулино готовность новой школы составляет 75 %. Строительство планируют завершить в третьем квартале текущего года. В Серове готовность объекта составляет 60%. Сдать образовательное учреждение строители планируют в четвертом квартале 2023 года.

Обе школы возводятся по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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