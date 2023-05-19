В центре города проводится плановая тренировка с участием личного состава полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центр Екатеринбурга съехались силовики. По словам очевидцев, они стоят на площади 1905 года, у мэрии и на перекрестке улиц 8 Марта и проспекта Ленина. Как заверил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, ничего криминального и опасного для людей нет.

- В обозначенном районе проводится плановая тренировка с участием личного состава полиции по отработке навыков реагирования на возможное осложнение обстановки. Это может быть нарушение общественного порядка, захват заложников, террористические или экстремистские проявления и другие. В таких случаях обычно принято вспоминать широко известную фразу «тяжело в учении, хорошо в бою», - сообщил полковник Горелых.

Напомним, в апреле в Академический район Екатеринбурга съехались десятки силовиков из-за учебного снаряда. Как выяснилось, в лесопарковой зоне прохожие заметили подозрительный предмет и вызвали спецслужбы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru