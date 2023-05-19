Погорельцам из Карпинска выделили 19 миллионов на квартиры

Без крыши над головой остались 33 человека Фото: скриншот с видео

Погорельцам из Карпинска выделили 19 миллионов на 12 квартир. Жилье будет куплено на вторичном рынке и будет использоваться как маневренный фонд, в том числе как временный вариант размещения людей.

- Губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить почти 19 миллионов рублей Карпинску на покупку жилья для горожан, чей дом пострадал от масштабного природного пожара, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Деньги выделили из резервного фонда правительства Свердловской области.

Напомним, в конце апреля в Карпинске огонь охватил многоквартирный дом на улице Ленина. Без крыши над головой остались 33 человека. По словам читателей «КП-Екатеринбург», изначально огонь охватил сараи во дворе, а затем перебросился на двухэтажное строение.

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