Пара из Екатеринбурга сыграла свадьбу на федеральном канале

Пара заняла третье место. Фото: телеканал «Пятница»
Влюбленные из Екатеринбурга решились отпраздновать свадьбу на федеральном телевиденье. Пара приняла участие в шоу «Четыре свадьбы». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».
- В каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов, - рассказали в пресс-службе канала.
27-летняя Екатерина и 27-летний Мартин познакомились в социальных сетях. Вместе они уже 10 лет. Он работает айтишником, а она столяром и является владелицей бренда мебели ручной работы. Пара решила отметить свадьбу в стиле богатых 90-х годов. Главной фишкой мероприятия стали – конкурсы того времени. На торжество уральцы выделили 250 тысяч рублей.
Екатеринбуржцы заняли третье место, набрав 54 баллов. Их обошли участники из Челябинска и Санкт-Петербурга.
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