В Кольцово задержали опасный мед и молочную продукцию

Продукцию нашли таможенники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали опасный мед и молочную продукцию. Провести в Россию продукты пытались пассажиры из Азербайджана. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Во время ветеринарного контроля ручной клади и багажа 17 мая сотрудники таможни нашли у прибывших граждан опасную продукцию. Ее изготовили в домашних условиях. Маркировка, заводская упаковка, сопроводительные документы и разрешение на ввоз отсутствовали.

- В целях предупреждения распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний, общих для животных и человека, вся небезопасная продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору, изъята и уничтожена, - сообщили в ведомстве.

Пассажиров, нарушивших ветеринарно-санитарные требования, привлекли к административной ответственности. А материалы дела передали в таможенные органы.

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