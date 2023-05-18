В Серове осудят парней из Татарстана, у который нашли крупную партию наркотиков

Во время осмотра Lada Granta и была найдена партия запрещенных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове осудят трех молодых людей из Татарстана, у который нашли крупную партию наркотиков. Двух 24-летних парней и их 23-летнего товарища задержали еще в октябре прошлого года.

Тогда автоинспекторы остановили их машину на трассе «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» для проверки документов. Во время осмотра Lada Granta и была найдена партия запрещенных веществ.

- Вес изъятого превысил 300 граммов. Уголовное дело о незаконном сбыте и хранении наркотических средств в крупном размере уже направлено в суд, - сообщает Telegram-канал «Патрульный участок».

Ранее стало известно, что в центре Нижнего Тагила 24-летнего парня задержали с 210 граммами синтетических наркотиков. Он приехал из Кировской области, чтобы делать закладки.