В Серове осудят парней из Татарстана, у который нашли крупную партию наркотиков

Во время осмотра Lada Granta и была найдена партия запрещенных веществ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Серове осудят трех молодых людей из Татарстана, у который нашли крупную партию наркотиков. Двух 24-летних парней и их 23-летнего товарища задержали еще в октябре прошлого года.
Тогда автоинспекторы остановили их машину на трассе «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» для проверки документов. Во время осмотра Lada Granta и была найдена партия запрещенных веществ.
- Вес изъятого превысил 300 граммов. Уголовное дело о незаконном сбыте и хранении наркотических средств в крупном размере уже направлено в суд, - сообщает Telegram-канал «Патрульный участок».
Ранее стало известно, что в центре Нижнего Тагила 24-летнего парня задержали с 210 граммами синтетических наркотиков. Он приехал из Кировской области, чтобы делать закладки.