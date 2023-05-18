В Свердловской области подвели итоги конкурса «Дядя Степа» от МВД

Более 100 поделок создали дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подвели итоги конкурса «Дядя Степа», который проводит региональное МВД. Главной его целью является сплочение граждан и сотрудников полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Дети разных возрастных групп представили свои рисунки, посвященные 40-летию со дня образования в системе МВД пресс-служб и 305-летию полиции России. Ребята 6-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет нарисовали то, как они видят работу полицейского.

- В дело шли бумага, картон, фанера, глина, гипс, стекло, пластилин, текстиль, проволока и даже соленое тесто. Более 100 поделок представлены компетентному жюри, - рассказал полковник Валерий Горелых.

Лучшими назвали работы 8-летнего Никиты из Сухого Лога, 10-летнего Максима из Кировограда и 12-летней Каролины из Режа. Также были отмечены и другие ребята из Невьянска.

Работы юных свердловчан оценивали заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД области Александр Мурашкинцев, руководитель отделения «Декоративно-прикладного творчества» дворца детского и молодежного творчества Екатеринбурга Светлана Шарипова и педагог высшей категории, лауреат номинации «Легенды екатеринбургского образования» Людмила Лобова.

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