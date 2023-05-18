Свердловчане завоевали награды на всероссийском фестивале ГТО

Свердловскую область представила спортивная команда из восьми человек. Фото: пресс-служба «РУСАЛ»

В Ижевске завершился V Всероссийском Фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, в котором 50 команд представили 45 региона России. Это 400 человек в возрасте от 25 до 59 лет.

Свердловскую область представила спортивная команда из восьми человек, в которую вошли сотрудники промышленной площадки Уральского алюминиевого завода. В состав команды вошли начальник отдела повышения эффективности производства УАЗа Максим Мирошниченко, менеджер группы труда и зарплаты филиала ООО «ИСО» Екатерина Гулыгина, менеджер отдела экологии Анастасия Шауэрман, аппаратчик-гидрометаллург цеха декомпозиции и выпарки УАЗа Данил Курманов, специалист цеха складского хозяйства УАЗа Алена Бебенина, машинист компрессорных установок Красногорской ТЭЦ Наталья Качалкова, машинист крана железнодорожного цеха УАЗ Юрий Мельников и машинист паровых турбин Красногорской ТЭЦ Раиль Муратов.

Соревнования прошли в личном и общекомандном зачетам по восьми дисциплинам. Фото: пресс-служба «РУСАЛ»

Соревнования прошли в личном и общекомандном зачетам по восьми дисциплинам, в число которых вошли: поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, стрельба из пневматической винтовки, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на 2 и 3 километра, а также плавание на 50 метров и подтягивание из виса на высокой перекладине.

Наталья Качалкова заняла третье место по итогам всех соревнования. Также она стала первой в плавание на 50 метров, и взяла серебро в поднимании туловища из положения лежа на спине и бронзу в беге на два километра.

Анастасия Шауэрман взяла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки, а Даниил Курманов занял второе место в подтягивании и третьим в беге на три километра. Алена Бебенина взяла бронзу в беге на два километра в Х возрастной категории.

РУСАЛ многое делает для того, чтобы сотрудники предприятий могли в комфортных условиях заниматься физкультурой и спортом. Фото: пресс-служба «РУСАЛ»

В своей возрастной категории Раиль Муратов взял два золота в дисциплинах «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» и «Бег на 2 километра». Также он завоевал серебро и бронзу в дисциплинах «Поднимание туловища из положения лежа на спине» и «Плавание на 50 метров».

РУСАЛ многое делает для того, чтобы сотрудники предприятий могли в комфортных условиях заниматься физкультурой и спортом. Так, например, каждый год средства идут на мероприятия и улучшение городской спортивной инфраструктуры в городах ответственности, в Свердловской области это Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Североуральск.

Это часть социальной политики холдинга, которая реализуется по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Так, например, в 2023 году РУСАЛ поддержит одиннадцать спортивных мероприятий в Каменске-Уральском, за счет компании будет проведена реконструкция стадиона Лицея №9 и ремонт спортивного комплекса №1. В Краснотурьинске будет построен Центр спортивных единоборств.