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НовостиОбщество18 мая 2023 14:55

В Екатеринбурге УК заплатит мужчине 90 тысяч за штукатурку, упавшую на его машину

Инцидент произошел еще в апреле 2020 года на улице Машиностроителей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Инцидент произошел еще в апреле 2020 года на улице Машиностроителей

Инцидент произошел еще в апреле 2020 года на улице Машиностроителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге управляющая компания заплатит мужчине 90 тысяч рублей за штукатурку, которая упала с крыши дома на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел еще в апреле 2020 года на улице Машиностроителей.

Уралец оставил около подъезда свой автомобиль Kia RIO, после чего обнаружил большую вмятину на крыше. Стоимость восстановительного ремонта составила 83 800 рублей.

- В момент происшествия каких-либо ограничений, ограждений территории, предупреждающих знаков о проведении работ у дома установлено не было, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

После этого мужчина обратился с иском к УК и хотел взыскать с нее чуть больше 100 тысяч рублей. После череды разбирательств мужчине все же присудили возмещение ущерба в размере 90 тысяч рублей.